Le site Doctolib pris d'assaut après l'annonce de Macron sur le vaccin obligatoire

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 12 Juillet 2021 à 23:29

Ca fait moins d'une heure qu'Emmanuel Macron a annoncé que d'ici le 15 septembre, tous les personnels des hôpitaux, cliniques, maisons de retraites et personnes en situation de handicap ainsi que tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile devront être vaccinés.



Et que le pass sanitaire sera étendu dès le 21 juillet à tous les espaces de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Avant d'être étendu en août aux cafés, restaurants, centres commerciaux, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, aux établissements médico-sociaux, ainsi qu'aux voyages en avion, en train et en car pour les trajets de longues distances.



Moins d'une heure après, le site Doctolib, qui permet de prendre rendez-vous sur internet pour se faire vacciner, était littéralement pris d'assaut.



Un internaute réunionnais, qui a souhaité s'inscrire, s'est vu notifier qu'il lui faudrait patienter plus de 63 heures avant que sa demande ne soit prise en considération...



Comme quoi, rien ne marche mieux que la menace du bâton...









