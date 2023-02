National Le "shallowing", une technique sexuelle efficace pour atteindre l’orgasme

Le « shallowing » stimule une zone particulièrement érogène et facilite l’orgasme chez la femme. Cette pratique sexuelle très appréciée est l’une des meilleures méthodes pour prendre son pied au lit. Par P.J - Publié le Dimanche 19 Février 2023 à 21:05

Atteindre l’orgasme n’est pas toujours évident, que ce soit en solo ou avec son ou sa partenaire. Si vous êtes adepte de sensations fortes, le « shallowing » devrait trouver grâce à vos yeux… Cette technique sexuelle est particulièrement efficace, relate NEON.



Le « shallowing » est classé par la revue Plos One comme une des pratiques les plus répandues et plébiscitées pour atteindre l’orgasme. Des 3000 femmes interrogées lors d’un sondage, 84% le pratique. « Shallow » signifie « peu profond » et cette technique consiste à limiter volontairement la pénétration aux premiers centimètres du vagin.



Bien qu’elle soit souvent délaissée, l’entrée du vagin est une zone particulièrement érogène. Cécile Gasnault, directrice de la marque Smile Makers et créatrice de Vulva Talks, explique dans une interview accordée à magazine Glamour que l’entrée du vagin est richement innervée puisqu’elle compte 90 % des terminaisons nerveuses du vagin. Ainsi sa stimulation peut être très agréable, que ce soit avec un ou une partenaire ou en solo.