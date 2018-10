A la Une . Le seuil de pollution atmosphérique dépassé dans le sud de l’île





L’origine probable de cet épisode est liée à l’éruption du Piton de la Fournaise et aux actuelles conditions météorologiques. Lors de ces épisodes, le seuil de 300 μg/m3/h de SO2 a été dépassé sur un temps limité (1 à 2 heures).



Le préfet de La Réunion a décidé la mise en œuvre de la procédure d’information et de recommandation relative aux pollutions atmosphériques. Ce seuil correspond à un niveau de concentration de polluants dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée peut présenter des effets limités et transitoires sur la santé humaine pour des populations sensibles et vulnérables.



Lors des épisodes, il est recommandé aux personnes vulnérables* ou sensibles** de limiter les activités physiques ou sportives intenses, dont les compétitions, autant en plein air qu'à l'intérieur des locaux.



Plus généralement, il est conseillé de prendre conseil auprès de votre pharmacien ou consulter un médecin en cas d’apparition de tout symptôme (toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux) ou d'inquiétude.



Des informations sur la qualité de l’air sont disponibles sur le site internet de l’observatoire : atmo-reunion



* Les personnes vulnérables sont les femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques.

