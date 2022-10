Le service de messagerie Whatsapp en cours de rétablissement

C'est une panne massive et globale qu'a connue le service de messagerie Whatsapp ce mardi matin. La plus grande partie des utilisateurs de l'application ont découvert ce matin que l'envoi et la réception de messages a cessé durant plusieurs heures. `



Rapidement, Meta, la maison-mère de Whatsapp, a confirmé qu'une panne touchait bien l'application et que ses équipes travaillaient à rétablir le service. Contacté par l'AFP, le géant américain a déclaré : "Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd'hui. Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient".



Le hashtag #whatsappdown a explosé sur Twitter, avec pas moins d'un million de tweets en seulement quelques heures.



Meta a finalement annoncé vers midi (heure de La Réunion) que le service était rétabli sans préciser l'origine de la panne. Cependant les utilisateurs ont continué à connaître quelques désagréments avec des déconnexions intempestives et une application fonctionnant au ralenti. Il s'agit pour l'instant de l'une des plus longues et des importantes pannes qu'a connues l'application jusqu'à présent.