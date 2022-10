Communiqué Le service "Souffleurs d’Images" est mis en place à La Réunion à partir de novembre

Publié le Lundi 31 Octobre 2022

Ce service est dédié à l'égalité d'accès à la culture des personnes aveugles et malvoyantes. Il leur propose d'accéder, quand elles le souhaitent, à l'événement culturel de leur choix (spectacle vivant, exposition, festival).

Le communiqué :



Aujourd’hui, on estime que près de 1,7 million de français sont atteints d’un trouble de la vision. L’OMS prévoit d’ici 2050 un doublement du nombre de déficients visuels. Croissance démographique, maladie, accident sont autant de cause de handicap et qui peuvent à tout âge priver du sens de la vue n’importe quel individu et ainsi bouleverser son quotidien et ses liens sociaux. Plus de 25000 personnes seraient concernées à La Réunion. L’accessibilité à la culture des publics aveugles et malvoyants est encore à ce jour trop souvent limitée et inégale. Les problèmes de déplacements et de transports des personnes déficientes visuelles à La Réunion aggravent encore leur isolement.



• Le service Souffleurs d’Images est proposé par SOUFFLEURS DE SENS. Il est dédié à l’égalité d’accès à la culture des personnes aveugles et malvoyantes. Il leur propose d’accéder, quand elles le souhaitent, à l’événement culturel de leur choix (spectacle vivant, exposition, festival).



• Le service développe une médiation humaine personnalisée. Un souffleur bénévole formé par nos soins, lui-même étudiant en art ou artiste, décrit et souffle à l’oreille de la personne aveugle ou malvoyante, les éléments qui lui sont invisibles.



• Souffleurs d’Images fédère un réseau de personnes en situation de handicap visuel (associations spécialisées et publics individuels aveugles et malvoyants), d’acteurs culturels (établissements et artistes), d’établissements d’enseignement artistique et de bénévoles.



• Le service est basé sur un principe de coopération et d’échange par lequel chaque partie prenante s’implique et devient partenaire. Le Comité AVH Réunion Océan Indien créé le 20 octobre 2010, le Comité Valentin Haüy de l’Ile de La Réunion et l’Océan Indien a vocation à apporter dans la région l’ensemble des services mis en œuvre par l’association Valentin Haüy au service des personnes aveugles et malvoyantes à travers La France. Soufflage pour deux mal voyants, exposition Films Fantômes Festival Paris l’été Deux représentants de l’association seront sur place en novembre 2022 pour assurer la rencontre avec les publics aveugles et mal-voyants, la formation des bénévoles, des professionnels des lieux culturels et d’une référente domiciliée à la Réunion. Les temps forts à ne pas manquer :



Formations des bénévoles :

- Chaque formation est suivie d’une visite ou d’un spectacle avec les nouveaux bénévoles et des publics aveugles ou mal voyants :

- Le 3 novembre au Musée Léon Dierx à Saint Denis de 9h à 17h

- Le 4 novembre à Lespas à Saint Paul de 9h à 17h



Formations des professionnels culturels :

- Le 9 novembre au Moulin à Café à Saint Pierre de 9h à 17h

- Le 10 novembre à la Cité des Arts à Saint Denis de 9h à 17h