Le service Culturel de la Ville s’invite au forum des métiers

Le 4 février dernier, l’ensemble scolaire La Salle Maison Blanche du Guillaume a accueilli des professionnels de nombreux horizons pour parler de leur métier. Parmi ceux qui ont réalisé le déplacement, les agents du service culturel et le directeur de l’office municipal des sports et de l’éducation populaire (OMSEP). Ils ont présenté leur secteur professionnel : les métiers liés à la culture au patrimoine et au sport. Ces jeunes, de la 3ème à la terminale, sont venus nombreux pour poser des questions pour leur avenir professionnel. Les parents accompagnateurs ont été ravis de discuter et d’échanger avec les agents du service culturel et de l’OMSEP. C’est la première fois que les professionnels de la collectivité intervenaient dans cet établissement privé pour parler de leur profession.