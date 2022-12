Le serial trompeur Timothée "Yumyum" démasqué sur Twitter à la veille de Noël

Après le tweet apriori sans grande portée d’une utilisatrice, jeudi dernier, le réseau social a été le théâtre d’une découverte hilarante. Trois jeunes femmes ont découvert qu’elles partageaient sans le savoir le même petit ami, un certain Timothée, rapporte Le Nouvel Obs.



Cette affaire a commencé le jeudi 22 décembre lorsqu'une internaute poste sur Twitter une capture d’écran d’une discussion qu’elle avait avec son petit ami - un certain Timothée. Elle lui envoie une photo d’elle et Timothée lui dit qu’il la trouve « trop belle », et répond "yum yum", une façon de lui dire qu’elle est attirante.



Le lendemain, une autre internaute, reprend ce message en indiquant que le fameux Timothée est aussi son « mec ». Vient ensuite une troisième jeune fille qui se signale dans cette affaire : "Pour info je suis séparée [de] lui depuis octobre 2021 mais on couchait encore ensemble jusqu’en avril, donc le gars sortait avec vous deux mais il était chez moi tous les soirs de la semaine", tweete-t-elle à son tour, le samedi 24 décembre.



Cette dernière semble cependant connaître la première puisque toutes les deux indiquent qu’elles sont amies dans des tweets postés suite à cette affaire. Une situation qui pousse certains internautes à supposer que tout ceci pourrait être une machination de Timothée.



Les internautes n’ont pas manqué d’imagination pour se moquer de « Timothée », engagé dans plusieurs relations amoureuses en simultané. Au point même de faire monter son prénom en « tendances » Twitter, avec plus de 44.000 tweets à ce sujet.



Même si l’histoire à de quoi faire sourire, elle est l’exemple non seulement d’une forme de violence envers les femmes mais illustre aussi l’exemple du cyberharcèlement. Depuis vendredi, les trois jeunes femmes sont victimes d’insultes sur la toile.



Face à l’ampleur qu’a prise cette affaire, Matthieu Audibert, officier de la gendarmerie, spécialisé dans les questions de cyberharcèlement, a tiré la sonnette d’alarme.