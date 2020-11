A la Une .. Le sentier entre le Piton Maïdo et Roche Plate fermé pour plusieurs mois

À l'issue de la Commission permanente au Conseil Départemental, la collectivité a adopté un budget de 700.000 euros pour réhabiliter le site. Le sentier entre le Piton Maïdo et Roche Plate restera fermé pour au moins plusieurs semaines, mais plus probablement plusieurs mois.

L’incendie du Maïdo s’est invité au coeur des débats au palais de la source. Le SDIS, l’ONF et le Parc national étaient présents à la commission permanente pour faire un point sur les conséquences de l’incendie qui a détruit près de 200 hectares de végétation.



"La nature doit reprendre ses droits", assure Cyrille Melchior, le président du Conseil Départemental. Il prévient toutefois que ce retour de la nature doit être accompagné afin d’éviter que les espèces invasives ne prennent le pas sur les espèces endémiques. Pour cela, une enveloppe de 700.000€ va être débloquée pour la réhabilitation du site.



Concernant le sentier entre le Piton Maïdo et Roche Plate, Cyrille Melchior prévient qu’il sera fermé plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il a donc demandé à l’ONF s’il était possible de rouvrir le sentier, actuellement fermé, qui part des lataniers vers Roche Plate en passant par Les Orangers.





