A la Une .. Le sentier de Cap Noir interdit mais d'autres randonnées sont de nouveau accessibles ailleurs

Un arrêté préfectoral publié ce vendredi 22 juillet 2022 avise de la fermeture totale du sentier de Cap Noir dans les hauts de La Possession mais aussi, dans le même temps, de la réouverture d'une flopée de sentiers à l'Etang-Salé et dans Mafate. Par LG - Publié le Samedi 23 Juillet 2022 à 09:34

Le sentier de Cap Noir – Roche Verre Bouteille sur la commune de La Possession est fermé en raison de travaux de purges durant les deux prochaines semaines, prévient l'Office national des forêts.



Par ailleurs, l'ONF informe les randonneurs de la réouverture des 8 sentiers suivants :



6 sentiers en forêt d’Etang Salé, fermés lors de la houle de fin juin :

➢ Piste équestre de la Ravine Sèche à l'Etang du Gol

➢ Route Forestière du Gol

➢ Contre Allée Littorale

➢ Chemin Roche Carangue

➢ Piste équestre du camping à la Ravine Mulla

➢ Piste de la Pointe des Sables

Dans cette forêt, il reste encore 4 sentiers fermés, les plus près de l’océan, qui ont subi des dégâts.



2 sentiers dans le cirque de Mafate, qui étaient fermés depuis les cyclones de février dernier, et dont les travaux de restauration viennent de se terminer :



➢ Sentier de la Rivière des Galets (de La Porte au croisement avant la passerelle des Lataniers)

➢ Sentier La Nouvelle – Roche Plate par Fond Mafate