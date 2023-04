Communiqué Le sénateur Michel Dennemont se félicite de la promulgation de la réforme des retraites

Une réforme "nécessaire" pour le sénateur Michel Dennemont qui permet d'améliorer le système de retraites "notamment pour les plus démunis". Dans un communiqué, le politique fait valoir des "avancées pour La Réunion" qui pourraient être obtenues "dans la discussion et la concertation avec le Gouvernement". Par NP - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 17:24

La loi sur les retraites a été promulguée afin de sauver notre système de retraite par répartition. Cette réforme était nécessaire, car baisser les pensions, augmenter les cotisations ou ne rien faire aurait laissé des déficits pour les générations futures. Certains opposants ont voulu focaliser la problématique sur l'âge de départ, alors que l’examen de cette loi était l'occasion d'améliorer plusieurs aspects de la retraite, notamment pour les plus démunis. Ce que nous Sénateurs avons fait ! En effet, avec mes collègues sénateurs de La Réunion nous avons saisi l'opportunité du projet de loi de finance rectificative de la Sécurité sociale pour proposer un amendement qui concerne les 10% des retraités les plus pauvres de La Réunion, soit plus de 20 000 familles, qui perçoivent moins de 210 euros par mois. Cette proposition est en réponse à un rapport de l'INSEE qui a révélé que les plus faibles pensions de retraite de France sont perçues à La Réunion, soit 28% de moins qu'en métropole. Il était donc crucial de proposer au gouvernement des mesures pour aider les plus démunis. Grâce à l'adoption de cet amendement commun, les Réunionnais bénéficiaires pourront désormais se tourner vers l'ASPA, qui assure une allocation de 961,08 € par mois pour les personnes seules et 1 492,08 € par mois pour les couples. L'article adopté fixe également le plafond de récupération sur les biens successoraux (souvent l'habitation principale) à 150 000 €. Ce plafond permettra à de nombreux retraités de faire la demande d'ASPA en sachant que leurs héritiers n'auront pas à rembourser sur les biens d'une valeur inférieure à ce plafond. Les avancées pour La Réunion ne pourront pas être obtenues en critiquant systématiquement les projets de lois du gouvernement. Au contraire, nous devons continuer à travailler ensemble et faire entendre nos voix dans la discussion et la concertation avec le Gouvernement pour faire progresser la situation spécifique de La Réunion.