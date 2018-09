La grande Une Le séisme de cette nuit mesuré à 1,8 sur l'échelle de Richter





"Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser à 12 km sous le niveau de la mer dans le secteur du Maïdo (secteur ouest-nord ouest de la Réunion). Sa magnitude a été mesurée à 1,8 sur l'échelle de Richter" . L' événement est isolé et d'origine tectonique. "A l'heure actuelle, ce séisme n'a pas été suivi de répliques".



Ces événements sismiques ressentis par la population est enregistré plusieurs fois par an, rappelle l'OVPF.



Afin de déterminer les intensités réelles (effets d'un séisme en un lieu donné), un appel à témoins est lancé. Si vous avez ressenti ce séisme, même faiblement, vous êtes invités à le signaler au BCSF (Bureau Central Sismologique Français) sur le site