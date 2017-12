Le ségatier Jimmy Baret condamné pour pédophilie

Le ségatier Jimmy Baret était poursuivi pour agression sexuelle sur mineure, et enregistrement et détention d'images à caractère pédophile. La détection à distance de fichiers suspects a donné l'alerte sur ce grand amateur d'images pédo-pornographiques, il en détenait pas moins de 13 500.



Sous le nom de code "abusement", le criminel a enregistré une vidéo abjecte d'une petite fille de 12 ans, à plat ventre puis à quatre pattes, les yeux bandés, contre les fesses de laquelle il frotte son sexe en érection. Cerise sur le gâteau, la petite fille souffre de déficience mentale, ce dont l'agresseur est parfaitement conscient, précise le JIR.



Malgré les excuses répétées du chanteur, la cour l'a condamné à 3 ans de prison, dont un an de sursis, ainsi que d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans, et d'une obligation de soins. La peine prononcée est supérieure au réquisitoire de 3 ans avec sursis, la présidente du tribunal a voulu souligner la gravité des faits.