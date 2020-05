zinfos-moris.com Le ségatier Claudio Veeraragoo et sa fille agressés par un voisin Par E. Moris - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 14:06 | Lu 159 fois





Lire la suite en cliquant.... Cela s’est passé hier à Le Hochet. Le ségatier Claudio Veeraragoo, 74 ans, et sa fille ont été agressés par un voisin.Le chanteur et sa fille ont été aspergés d’un liquide inflammable.