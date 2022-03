A la Une .. Le séga mathématique d'Hervé Himbert

"La Mou 4" d'Hervé Himbert est sortie quelques jours avant la fin des restrictions des pique-niques. Un bon timing pour un séga qui sait faire rire et danser : Par Baradi Siva - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 15:20





La nouvelle production de la KDM Family devrait comme toujours rapidement devenir un classique des traditionnelles sessions musicales et dansantes des pique-niques qui refont leur apparition depuis quelques jours à La Réunion.







