Economie Le secteur du tourisme a généré plus d'1 milliard d'euros à La Réunion en 2017





Cette étude, menée entre mars 2017 et février 2018, est la première étude du genre sur le tourisme local. Ces chiffres permettent de mettre en lumière l’impact des habitudes de consommation des Réunionnais sur la filière touristique locale. Le tourisme domestique occupe une place essentielle dans l’économie réunionnaise. "Au total, les Réunionnais ont effectué près de 4 500 000 séjours sur l’île d’au moins une nuitée, dont une large majorité sont des nuitées marchandes (hôtel, gîte, maison d’hôte, …)", nous apprend l'étude. Ces prestations ont rapporté, cette année, 417 millions d’euros aux professionnels du secteur.



L'étude nous apprend par ailleurs que chaque mois, 326 000 Réunionnais effectuent au moins une excursion sur l’île hors de leur commune de résidence. Des excursions qui représentent environ 284 millions d’euros sur une année, "directement injectés dans l’économie touristique locale".



Le tourisme domestique, en compilant les nuitées et les excursions, a généré de son côté entre mars 2017 et février 2018 un chiffre d'affaires total de 701 millions d'euros pour les professionnels du secteur. "À ce chiffre s’ajoute le record de plus de 350 millions d’euros de recettes émanant du tourisme extérieur réalisé en 2017. Pour la première fois dans l’histoire du tourisme local, le symbolique milliard d’euros est atteint et dépassé, avec 1 milliard 51 millions d’euros", poursuit l'étude.



Retrouvez l'étude complète ici :

