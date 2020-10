Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le secrétaire d’État à l’Enfance et aux Familles en visite à Saint-Paul Adrien Taquet est arrivé à La Réunion le mardi 27 octobre dernier. Dès sa première journée de visite, le secrétaire d’État à l’Enfance et aux Familles s’est rendu à la PMI (Protection Maternelle Infantile) de Plateau Caillou.





Sensible à ces propos, le secrétaire d’État a insisté sur la nécessité pour les pouvoirs publics de se concerter et de mutualiser les efforts en faveur de la protection de l’enfance car « la vie d’un enfant ne suit par le temps administratif », a-t-il expliqué.



La visite du membre du gouvernement s’est terminée par la contractualisation et la signature de la convention entre l’État et le Département de La Réunion.

Celle-ci prévoit de renforcer les efforts budgétaires dédiés aux dispositifs en faveur de la Protection de l’Enfance. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant et la directrice de l’ARS, Martine LADOUCETTE, ont également participé à la signature de cette convention.



Toutes les images à retrouver ici Accueilli par la Maire, Huguette BELLO et la Députée Karine LEBON, également conseillère municipale déléguée à la petite enfance et parentalité, le secrétaire d’État s’est rendu compte de la problématique de la protection de l’enfance à La Réunion avec les chiffres de l’INSEE énumérés par la première magistrate lors de son discours. Un enfant sur deux vit dans une famille pauvre, un sur quatre n’a pas d’ordinateur et un sur dix pas de connexion à internet. Le taux de grossesses chez les mineures est quant à lui six fois supérieur à celui de l’Hexagone tandis que le taux de mortalité infantile est deux fois supérieur.Sensible à ces propos, le secrétaire d’État a insisté sur la nécessité pour les pouvoirs publics de se concerter et de mutualiser les efforts en faveur de la protection de l’enfance car « la vie d’un enfant ne suit par le temps administratif », a-t-il expliqué.La visite du membre du gouvernement s’est terminée par la contractualisation et la signature de la convention entre l’État et le Département de La Réunion.Celle-ci prévoit de renforcer les efforts budgétaires dédiés aux dispositifs en faveur de la Protection de l’Enfance. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant et la directrice de l’ARS, Martine LADOUCETTE, ont également participé à la signature de cette convention.





Dans la même rubrique : < > Suivez en direct le Conseil Municipal de Saint-Paul Le mini-parc d’attraction de Saint-Paul annulé en raison du contexte sanitaire