A la Une . Le second tour des Municipales pourrait avoir lieu le 28 juin Après avoir longtemps envisagé d’organiser le second tour des élections municipales en septembre, le gouvernement semble de plus en plus décidé à organiser l’échéance électorale le 28 juin.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 16:59 | Lu 359 fois

Seuls 7 maires de l’île pourront observer tranquillement le second tour des élections municipales. Mais quand? Si le mois de septembre a longtemps la corde, le mois de juin revient en force. Deux possibilités sont actuellement en concurrence : les dimanches 21 ou 28 juin pour le second tour uniquement ou les dimanches 27 septembre et 4 octobre pour deux tours.



Mais pour que le 28 juin soit choisi, le gouvernement préfère se ranger derrière l’avis du Conseil scientifique qui doit remettre son rapport sur la question lundi prochain. Le Premier ministre remettra alors un rapport au Parlement pour expliquer son choix au plus tard le 23 mai. Si le Parlement rejette cette idée, une nouvelle date devra être fixée.



En cas de validation pour le mois de juin, les candidats des 17 dernières communes vont devoir s’activer pour relancer le virus électoral.



