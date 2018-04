A la Une ... Le second A350 de French bee effectue son premier vol vers La Réunion





Immatriculé F-HREV, l'Airbus A350-900 neuf de French bee (ou A350 XWB pour Extra Wide Body), a décollé le 12 avril 2018 à 19h55 de l'aéroport de Paris-Orly Sud avec à son bord 411 passagers et est arrivé ce vendredi à l'aéroport Roland-Garros à 8h50 heure locale.



Ce nouvel appareil intègre la flotte de French bee aux côtés de son premier A350-900, livré en août 2017, et d'un A330-900 reçu neuf des usines d'Airbus en juin 2016. Cet appareil sera dédié à compter du 11 mai 2018 aux rotations Paris - San Francisco - Papeete.



"French bee est une compagnie dynamique, portée par une forte ambition de développement. L'entrée en service de ce nouvel A350 XWB nous permet d'accélérer notre expansion. C'est grâce au soutien du groupe Dubreuil que French bee possède aujourd'hui une flotte efficiente et pertinente, pour partir à la conquête de nouveaux marchés : les Etats-Unis et la Polynésie française", ambitionne le président de French bee, Marc Rochet.



"A La Réunion, nous avons atteint 18% de parts de marché en février et avons redynamisé le trafic de près de 15% sur l'année grâce à une stimulation prix agressive. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui voyagent plus souvent, pour moins cher, et qui peuvent sélectionner les produits et services qu'ils souhaitent, tout en profitant d'appareils modernes et particulièrement confortables", indique pour sa part la directrice commerciale de la compagnie, Sophie Hocquez.

L'A350 XWB, un condensé de technologie au service de la performance et du confort passager



Conçu spécialement pour les vols long-courriers, l'A350 XWB est aujourd'hui l'avion le plus moderne et le plus performant de sa catégorie, doté des dernières technologies.



Particulièrement léger grâce à l'utilisation de matériaux avancés et de composites, l'A350 XWB dispose d'ailes qui changent de forme tout au long du vol, comme celles d'un oiseau et de "winglets" (extrémité externe de l'aile) révolutionnaires permettant d'optimiser l'aérodynamique de l'avion. Les moteurs Rolls-Royce Trent XWB de nouvelle génération, développés spécialement pour équiper cet appareil, permettent de réaliser une économie conséquente de carburant. Grâce à toutes ces innovations, l'A350 XWB réduit considérablement son empreinte environnementale. Les passagers effectuent quant à eux, leur voyage dans une cabine plus silencieuse.



L'avion dispose des dernières innovations d'Airbus pour le confort des passagers. La pressurisation cabine, le contrôle de la température et la qualité de l'air ont été repensés pour apporter aux passagers un meilleur confort et diminuer la sensation de fatigue. Ceux-ci évolueront au sein d'une cabine spacieuse bénéficiant en particulier d'une hauteur de plafond inédite pour un appareil de cette catégorie. En outre, la cabine met à disposition des passagers les racks à bagages les plus grands et les plus profonds du marché.



L'éclairage d'ambiance 100% LED de dernière génération, capable de recréer la lumière du coucher et du lever du jour au bon moment, améliore la qualité du sommeil des passagers et réduit l'impact du décalage horaire.



L'A350 XWB de French bee propose deux classes de voyage et 411 sièges à bord.





