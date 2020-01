Le second 787 d'Air Austral va être immobilisé pendant plusieurs mois

Le second Dreamliner d'Air Austral devra lui aussi passer par la case garage. Le 787-8 floqué du Piton de la Fournaise devra subir la même réparation que son jumeau, à savoir le changement d'une pièce soumise à un risque d'usure prématurée.



Un problème d'ailettes défectueuses dans les moteurs Rolls Royce avait été relevé. Pour rappel, ces réparations avaient nécessité plusieurs mois de travaux sur le premier appareil. D’importantes modifications de vol avaient dû être opérées en 2019. Des avions des compagnies Wamos et Aigle Azur avaient alors été affrétés pour effectuer les liaisons Réunion-Mayotte, Mayotte-Réunion, Mayotte-Paris et Paris-Mayotte.



Le second 787-8 devrait être réparé "entre février et juin" "de façon préventive", indique le Journal de Mayotte, rapportant les prévisions de la compagnie. Air Austral remplacera l’appareil affecté aux liaisons Réunion-Bangkok par un Boeing 777, les rotations Mayotte-Réunion seront quant à elles effectuées par un 737.