"Le score de la candidate RN appelle à la réflexion et à l’humilité face à un incontestable vote d’adhésion"

Communiqué de Jean-Gaël Anda, élu d'opposition de Saint-Pierre et de la CIVIS, au lendemain du premier tour des législatives :

Par N.P - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 14:25

A l’issue de ce 1er Tour des élections législatives, l’abstention est encore une fois la grande gagnante de ce scrutin. Je salue le civisme des électeurs qui ont pris la mesure de l’importance de cette échéance et qui se sont rendus aux urnes. Une démocratie sans électeurs n’est plus une démocratie et la question de la légitimité des élus face à si faible mobilisation, se pose.



Les sondages donnent l’impression du “joué d’avance” et n’incitent pas à vouloir faire bouger les choses tout comme les débats dans lesquels chacun se tape dessus ou feignent de se taper dessus…Le score de la candidate du Rassemblement National appelle à la réflexion et à l’humilité face à un incontestable vote d’adhésion des électeurs réunionnais.



A Saint-Pierre, on constate l’essoufflement d’une majorité au pouvoir depuis bientôt un quart de siècle, un système reposant sur les méthodes du passé, devenu totalement dépassées.



Conformément à mes convictions et à mon attachement viscéral aux Libertés Fondamentales, ce 2d tour devra laisser place à l’expression démocratique des citoyens pour décider du meilleur choix, sans pression ni menace.



Par ailleurs, l’étonnement du député sortant face au score de Mme K /BIDI à Saint-Joseph prête à sourire lorsqu’on connaît les pratiques utilisées et mises en oeuvre dans les bureaux de vote de Saint-Pierre…



Pour rappel, j’ai porté plainte pour fraude électorale depuis 2019 (la plainte est toujours en cours…) où l’on voit sur une vidéo, un Président d’un bureau de vote de Bois d’Olive bourrer les urnes… La justice « Saint-Pierroise », enquêterait toujours…lol.



Je tiens à saluer l’exploit, le courage et la détermination du fondateur de Croire et Oser, -un homme qui ne se vend pas pour un poste- : « Alek » LAI-KANE-CHEONG, sur la 6ème Circonscription et de sa suppléante Maître Florence CHANE-TUNE.



Enfin, je tiens à féliciter Mme Ruth DIJOUX et sa suppléante le Dr Stéphie ETHEVE, des femmes de convictions et d’actions, pour leur engagement en faveur d’un projet, sur la 4ème circonscription.



Jean Gaël ANDA

Elu municipal de l’opposition de Saint-Pierre et de la CIVIS