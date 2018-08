Le scootériste percuté à la Plaine des Cafres pourrait perdre l'usage de ses jambes

Giovanny C., le conducteur impliqué dans l'accident survenu vendredi soir à la Plaine des Cafres a été mis en examen ce lundi midi à Saint-Pierre.L'homme âgé de 36 ans n'avait pas porté secours au pilote du deux-roues qu'il venait de percuter sur une route de piton Hyacinthe vers 20 heures ce soir-là. ​Placé en détention provisoire au vu de la gravité des faits et de son passé judiciaire dans le même registre, l'homme a donc été mis en examen pour blessures involontaires. Des blessures provoquant une ITT provisoire de plus de 100 jours à sa victime.Le conducteur est connu de la justice. Il a à son compteur pas moins de quatre condamnations dont, déjà, un délit de fuite et une conduite sans permis. Selon les proches du scootériste, et relayé par le procureur de Saint-Pierre ce midi, la victime pourrait perdre l'usage de ses jambes. Il est toujours hospitalisé au CHU de Terre Sainte ce lundi dans un état grave.Le choc a en effet été violent. Le scooter a été traîné sur 20 mètres. Selon des témoins de l'accident, le conducteur de la voiture roulait à une vitesse excessive.Selon Me Clotilde Pauvert, l'avocate du conducteur, son client "regrette fortement ses actes. Il a pris conscience des conséquences gravissimes de ce qu’il a fait et ce placement en détention lui permettra de réfléchir."