Le scooter qu'il a volé tombe en panne : Il se fait cueillir par la BAC

Ce jeudi soir, il est environ 19h20 lorsque que les effectifs de la BAC de nuit de Saint-Denis, qui patrouillent rue Roger Payet, aperçoivent plusieurs individus sur deux scooters. Rien de suspect, mais une particularité les interpellent. Un scooter semble en panne, poussé par l'un des individus.

Les policiers décident de contrôler tout ce beau monde et une fois encore, les hommes du SIAAP, après vérification, découvre que le deux roues est déclaré volé depuis le 25 juin dernier dans la commune du Tampon.



Comme avec la Française de jeux, quand on joue, on gagne ! Résultat, un individu en garde à vue pour recel de vol de scooter. Le parquet décidera si l'individu sera déféré ou non après la garde à vue.



