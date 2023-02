La grande Une Le scénario d'un retour de Freddy se dessine

Les services de Météo France ont fait le point sur l'évolution de l'activité cyclonique. Le risque de formation d'une nouvelle tempête tropicale se renforce en fin de semaine. Il pourrait s'agir d'une reprise de l'ex-cyclone Freddy ou d'un tout nouveau système dépressionnaire. Par Baradi Siva - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 16:52

Météo France a publié ce mardi un nouveau point sur la situation dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. L'activité cyclonique pourrait reprendre dans les prochains jours.



La probabilité de formation d'un nouveau système dépressionnaire dans le Canal du Mozambique, à l'Ouest de Madagascar, se renforce en fin de semaine. Le risque est évalué à moins de 30% aujourd'hui mais pourrait atteindre jusqu'à 60% d'ici le début du week-end.



Les services de Météo France expliquent que ce système dépressionnaire pourrait bien se former avec les "restes de Freddy".



Il n'y a aucun risque pour les terres habitées pour les cinq prochains jours.



