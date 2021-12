A la Une .. "Le scandale du braconnage continue dans le lagon de Saint-Pierre"

"Il est inacceptable que le lagon, exsangue, vidé de la quasi-totalité de ses poissons, continue à être pillé jusqu'au dernier poisson", exprime l'association citoyenne de Saint-Pierre, pointant du doigt le braconnage. "Nous espérons que la ville de Saint-Pierre et la CIVIS vont comprendre qu'il faut chérir et préserver ce trésor naturel qui est un attrait majeur de Saint-Pierre", ajoute-t-elle, invitant les Réunionnais qui en seraient témoins à signaler de tels agissements. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 07:19

La pêche sous-marine est INTERDITE dans tous les lagons de La Réunion ! Voici des images reçues ce mardi 28/12/2021 de vigies citoyennes de plus en plus nombreuses partout dans le lagon de Saint-Pierre. Un grand merci à elles !



Certains flashent les cochons comme le demandent la CIVIS et la mairie de Saint-Pierre ; eh bien dans l'eau d'autres flashent les braconniers.



Il est inacceptable que le lagon exsangue, vidé de la quasi-totalité de ses poissons, continue à être pillé jusqu'au dernier poisson alors que l'Etat ne cesse de faire du green-washing à tout-va !



Il est encore plus scandaleux que l'Etat accorde des dérogations en missouk pour payer avec nos impôts (!) des pêcheurs professionnels pour pratiquer du "braconnage autorisé" envers un requin juvénile sous prétexte "d'atteinte à la tranquillité publique" !



Ah qu'elle est belle l'Ecologie (on va dire "eskrologie") à la sauce DMSOI à l'île de La Réunion !

Les tortues, les cétacés ... ah là pas touche, réservé pour le business ... et le requin on massacre ... sans compter les dégâts annexes ! Le délit de "sale gueule" pour le requin, et l'exploitation business et subventions à la pelle pour les tortues, cétacés "bankable" car avec une "bonne tête" !



Dérogation tellement honteuse pour massacre de requin juvénile qu'elle n'est ni affichée sur site de pêche, ni publiée nulle part, ni sur



Le comportement de l'Etat à La Réunion est totalement incohérent, et va finalement à l'encontre de la préservation de notre Environnement, malgré nos nombreux avertissements.



L'Association Citoyenne, membre du CLSPD (Conseil Local pour la Sécurité et la Prévention de la Délinquance) de la vile de Saint-Pierre ne cesse de demander depuis des années, la mise en place de "brigades bleues" en charge de la prévention et de la surveillance des lagons de la ville.



Alors que le lagon de Saint-Pierre est de plus en plus fréquenté et apprécié des baigneurs en famille et des nageurs, nous espérons que la ville de Saint-Pierre et la CIVIS vont comprendre qu'il faut chérir et préserver ce trésor naturel qui est un attrait majeur de Saint-Pierre.



Et agir, donc mettre enfin en œuvre les moyens humains d’information et de surveillance sur le terrain avant que tout ne soit détruit.



PS : Une autre vigie nous avait déjà donné le signalement de ce braconnier le 24 décembre.

Ne pas hésiter à appeler la police au 17, noter tous les éléments utiles d’identification du braconnier, et surveiller la sortie, repérer l’immatriculation du véhicule éventuel, tous éléments utiles aux autorités.



