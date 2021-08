A la Une . Le scandale des avortements et stérilisations forcés

Kult-Media revient sur une affaire qui a marqué l'histoire de La Réunion dans les années 1960. Des femmes réunionnaises ont été victimes d'avortements et de stérilisations contre leur volonté. Par Kult-Media - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 11:09





C'était dans les années 1960. "Une violation des droits des femmes, de la loi", explique l'historien Raoul Lucas qui revient sur l'affaire tabou dans cette vidéo de Kult-Media : Des médecins réalisait des avortements alors que c'était un crime et que les victimes n'étaient pas consentantes. Ils maquillaient les actes pour obtenir des remboursements qui atteignaient des sommes phénoménales....