Le scandale de Casabona

Ainsi, le maire de Saint-Pierre a osé. En pleine nuit, il a envoyé sa police et une entreprise privée pour abattre les arbres du parcours de santé de Casabona. Des arbres ont même été abattus, au mépris des règles de sécurité, alors que des militants écologistes étaient montés dessus pour les protéger.



Tout cela pour aménager un accès à un centre commercial. Quelle urgence exigeait de procéder la nuit ? Aucune. Mais le maire de Saint Pierre avait compris que la mobilisation citoyenne pour protéger ce « poumon vert » de Saint-Pierre était en train de s’étendre. Il a donc choisi la manière brutale habituelle à ceux qui font passer les intérêts économiques des grands groupes avant la nature et la santé des citoyens.



Nous condamnons fermement cette mauvaise action et appelons tous les citoyens sensibilisés à la protection de la nature à participer demain dimanche à partir de 9 h à la mobilisation qui aura lieu sur le site de Casabona.





Jean-Pierre Marchau

Secrétaire Régional EELVR



Charles Moyac

EELV Saint-Pierre