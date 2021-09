Courrier des lecteurs Le saut dans la cryptomonnaie...

Par Carl Joseph - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 10:33

Bitcoin ou Btc, Ethereum ou Ether Litecoin ou Ltc, USDT...etc etc...ces mots ne vous disent rien....et il y en a des dizaines et des dizaines encore... Ils ont tous frappés d'un signe et/ou d'une effigie... Ils forment la litanie des cryptomonnaies...qui donnent du fil à retordre aux États et aux systèmes financiers qui s'y rattachent... Ils ont leur propre convertisseur. Certains les comparent à la chaîne de Saint-Antoine qui pollue votre messagerie personnelle parfois.. La chaîne de St Antoine sort de fantasmes d'illuminés.. Là, ça sort de "blockchains" de mastodontes d'ordinateurs qui deviennent des extracteurs de cryptomonnaies...transformables en monnaies usuelles...par conversion sur des plateformes d'Exchanges qui existent à travers le monde..plus particulièrement en Asie, les États du Quatar, Dubaï etc... C'est tte la différence entre une application de la Science et de sa révolution informatique et le dogme des Saints.





Publicité Publicité