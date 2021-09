Courrier des lecteurs Le saut dans la cryptomonnaie... 2ème partie

Par Carl Joseph - Publié le Vendredi 24 Septembre 2021 à 14:44

Connaître le nom des principales cryptomonnaies, savoir où et comment les acheter, les stocker,les convertir pour en faire des actifs ou comment les revendre pour en dégager des profits n'est pas la partie principale de l'usage de ces monnaies virtuelles.

Les plateformes d'Exchanges où vous ferez ces opérations ne sont rien d'autres qu'une banque de dépôts. A ce niveau.

Vous ne pourrez d'ailleurs utiliser votre carte CB , dépenser ou retirer de la tune que si vous en avez en dépôt dans votre wallet.

Mais c'est une des planètes de la galaxie.. L'autre partie qui produit de la richesse ou de la perte en lien avec la précédente pour constituer un tout, est les mastodontes ,les blockchains qui produisent la cryptomonnaie et surtout les plateformes qui proposent les produits financiers sur la base de montages mystérieux, hasardeux...

Édités par les ordinateurs mais basés pour la plupart sur un système pyramidal inspiré de la théorie de Ponzi pour la plupart, parfois sur l'extraction de l'or ou de pierres précieuses... alors oui , ça peut rapporter gros mais il y a des heureux et des moins chanceux quand le système s'effondre et pour divers motifs, allant de la cessation de paiement au départ de l'initiateur du projet qui disparaît laissant les investisseurs sur le carreau.

D'autant que beaucoup d'entre-elles fonctionnent hors système règlementaire dans les régions concernées... sans garantie à coup sûr !

Il arrive que certaines soient mises sous surveillance, reçoivent des descentes de police judiciaire ou autres...soient mises en arrêt administratif le temps des investigations.. les parades sont nombreuses, construire une autre plateforme ailleurs qui offre les mêmes produits ou presque, le temps des investigations...et le temps de sortir les fonds d'une plateforme à l'autre. Les compteurs qui marquent les gains journaliers des investisseurs s'arrêtent ... pendant ce temps-là... récupérera-t-on ou pas la mise et les profits engrangés que l'on a pas eu le temps de transférer?...that's the question.

Autant de choses à appréhender avant le saut...la petite prière à St Antoine n'est pas inutile...

Ce n'est pas dans l'esprit français que de prendre ces risques qui préfèrent la caisse d'épargne... à 0,50%.

Mais comme on le sait les banques n'hésitent pas à tester parfois le système avec vos dépôts que vous-même vous n'osez pas exposer à ces risques... elles le feraient à votre place alors ? Peut-être.

Sans doute, allez savoir, comme elles pratiquent la rentabilité fiscale à votre place dans certains paradis fiscaux.

Les anglo-saxons et les asiatiques sont plus dynamiques dans ce domaine . Les États du Quatar s'y mettent aussi et bientôt inonderont le marché...le milieu sportif est visé...le PSG a sa propre cryptomonnaie vendue à 26€le jeton. (Saint-Germain Fan Token €..)

Le contrat de MESSI s'est négocié en partie en cryptomonnaies.. peut- être le moment encore d'en profiter avant la coupe du monde.. qui fera briller ces galaxies.

Pas étonnant que ce soit dans ces régions que s'installent ces galaxies.

Deux millions de Français utiliseraient ou auraient eu à faire à la cryptomonnaie sous une forme ou sous une autre.

De quoi motiver les députés de la Commission des Finances et les hauts fonctionnaires pour réajuster périodiquement les règles fiscales et refaire les imprimés spécifiques à joindre à sa déclaration d'impôts IR.

C'est déjà comme une reconnaissance et/ou une acceptation que les choses se déroulent ainsi malgré le faux-cul du positionnement politique.

Pendant ce temps-là, je vous l'accorde, ça bouillonne dans l'atmosphère naturelle du temps et des saisons...

Pas sûr que le tri de vos déchets compense... mais gardez ce geste quand même.

Vous en retirerez grande satisfaction personnelle... malgré tout... c'est un geste simple et naturel comme un réflexe.

C'est sain quoi!





