Le samedi des pro

PROGRAMME DES ATELIERS CONSEILS



9h30 – Les aides aux matériels de sécurité (CGSS)

10h00 – Comprendre vos cotisations (CGSS)

10h30 – Santé et bien être de l’entrepreneur (*)

11h00 – Le Guide des marchés publics (CAPEB)

14h00 – Jobdating dans une TPE PME (Cité des Métiers)

Les aides à l’embauche (Pole emploi)





LISTE DES EXPOSANTS



Matériel de sécurité et gestion des risques

• CCI (AIPR, SST …)

• CGSS (aides prévention, conseil cotisations)

• DMP Location

• ECHELLE EUROPEENNE

• ZILMIA Démolition Amiante

• STOP INSECTES

• LACROIX OCEAN INDIEN

• ACE Gestion Informatique

• MUTUALITE DE LA REUNION

• OMS de Saint Pierre

• OUTRE MER Assurance

• TERALTA

• CERFEX Diagnostic

• 2 B Innovation

• CAPEB (prévention, marchés publics)

• RSMA de La Réunion (Formation)



Matériel roulant et éco-conduite

• CCI (simulateur poids lourd)

• IVECO

• DAF, Pelle Hyundai

• PEUGEOT utilitaire

• RENAULT Truck

• FORD utilitaire

• RMS (Man, Case, Loualt remorques)



Matériel et services eco-innovants

• CCI (Eco-gestes, conseil gestion)

• CITEVA

• Chaque Déchets Compte (CDC)

• PREFABLOC

• CIMENT LION

• SUD TRAITEMENT SERVICES

• FIBRES BOIS

• TERALTA

• CHRYSO Mascareignes



