Le salon virtuel des métiers de l'industrie pour les collégiens et les lycéens

La Région, par sa récente compétence liée à "l'information sur les métiers et l'orientation des jeunes", en partenariat avec l'Académie de La Réunion, a organisé le 25 novembre dernier le premier salon virtuel des métiers de l'industrie à destination des collégiens et lycéens avec la mobilisation des acteurs de la formation de différentes filières. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020 à 07:42 | Lu 158 fois

Ce salon 100% en ligne aura mis un coup de projecteur sur les formations et les métiers de l'industrie (bois, BTP, électrotechnique, aéronautique, domotique...), souvent méconnus ou délaissés par la jeunesse et pourtant porteurs d'emplois. Les acteurs des différentes filières ont pu présenter leurs domaines et répondre aux questions des jeunes connectés sur une plateforme développée pour l'occasion par le groupe national "ADIONA".



Les collégiens et lycéens ont pu découvrir ou redécouvrir, des formations du CAP au BTS grâce aux échanges interactifs et animés notamment par des vidéos.

Le salon a accueilli une vingtaine de stands thématiques où chaque élève désireux d'obtenir une information claire, précise et rapide sur les métiers et les parcours de formation de ces filières a pu discuter en direct avec les enseignants présents par chat, visioconférence, téléphone. Ils ont également pu accéder à de nombreuses plaquettes numériques informatives, visionner des vidéos de présentation en ligne et participer à des conférences thématiques…