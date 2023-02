Le salon du livre Athéna revient du 5 au 8 octobre

Le salon du livre Athéna, organisé par la ville de Saint-Pierre, fête ses 10 ans en 2023. La manifestation se déroulera du 5 au 8 octobre avec pour thématique "Engagement, liberté et vérité". A cette occasion, le prix littéraire Athéna-Ville de Saint-Pierre est reconduit. Créé en 2017 par la ville de Saint-Pierre, ce prix littéraire récompense un roman adulte de langue française publié entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2023 sur la thématique "Engagement, liberté et vérité"



Engagement, liberté et vérité L’année 2023 marque le 360ème anniversaire du peuplement de la Réunion. L’occasion d’un retour sur l’aventure réunionnaise, unique au monde, de part le mode d’installation d’une population venue de tous les continents. La célébration du Xème anniversaire du salon du livre Athéna, la même année, s’inscrit dans une convergence d’opportunité pour marquer ces deux évènements, historique et culturel au prisme de la conscience narrative. Commencé en 1663, dans un espace insulaire intouché, l’Histoire réunionnaise a mis au prise une population transportée dans un lieu vierge, ou au fil du temps a émergé le souffle puissant de la liberté. Porté par un rythme musical et sonore qui réveille l’âme, sorti de nulle part, s’installant au tréfonds de l’inconscient collectif, ce chant d’espérance, associé à la poésie, à la littérature, a forgé un imaginaire réunionnais, a créé l’identité d’une population, lui offrant les fondations d’une culture métissée. Le salon du livre Athéna nous offre l’opportunité de penser la Réunion, en mesurant le chemin parcouru d’une île au monde, en nous projetant vers cet ailleurs culturel, moral, spirituel qui épouse la dimension universelle de l’homme. Engagement, Liberté, Vérité, ce triptyque qui pourrait paraître dissonant est en réalité le condensé d’une pensée incandescente, imaginative, qui récapitule une histoire qui n’a pas fini d’être contée. Ces mots marquent l’ouverture d’esprit d’Hommes attachés aux convictions, à l’universel et à l’humain, qui portent le regard vers le haut. Et nous savons avec Albert Camus que « la tâche des hommes de culture et de foi n’est en tout cas ni de déserter les luttes historiques, ni de servir ce qu’elles ont de cruel et d’inhumain. Elle est de s’y maintenir, d’y aider les hommes contre ce qui l’opprime, de favoriser la liberté contre les fatalités qui le cernent ».(Chroniques Algériennes) Engagement, liberté, vérité. Ces mots sont le propre de l’humanité, la condition de son bonheur. Ils sont au cœur de notre réflexion durant le salon Athéna.



Le lauréat recevra la somme de 2 000 euros et participera à la manifestation, Modalités de participation Le règlement du concours et la fiche d'inscription seront disponibles à partir du 28 février: • par téléchargement sur le site du salon du livre salondulivreathena.re • sur la page facebook de la médiathèque Médiathèque Saint-Pierre • sur le site internet de la médiathèque https://mediatheque.saintpierre.re



Les lauréats des éditions précédentes :

2017 : Mickaël Ferrier Mémoires d'Outre-Mer, Gallimard, 2015

2019 : Carl de Souza L'année des cyclones, Editions de l'Olivier, 2018

2021 : Jean-François Samlong Un soleil en exil, Gallimard, 2019