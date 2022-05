Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Le salon du livre Athéna du 12 au 15 mai

Après une année 2021 perturbée par la pandémie de Covid-19, le salon du livre Athéna a finalement été reporté au mois de mai 2022 avec pas moins de 135 auteurs et 35 éditeurs invités.

Avec pour thème « Éclats de vie : littératures au cœur » cet événement culturel majeur se veut, comme le souligne le maire Michel Fontaine, « l’occasion pour le grand public de s’ouvrir sur l’extérieur, de contribuer à nourrir, faire vivre et enrichir la langue française grâce aux apports stimulants et vivifiants d’invités de renom d’ici et d’ailleurs ».



En têtes d'affiche, Michel Onfray, philosophe et créateur de l'Université Populaire, Michel Bussi, auteur de classiques du roman policier, Djaïli Amadou Amal, lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020 avec Les impatientes, ou encore Ananda Devi, lauréate du prix Femina des lycéens 2021 avec Le rire des déesses.



La Réunionnaise Memona Hintermann-Affejee est aussi présente, tout comme Gaëlle Belem, Emmanuel Genvrin, Isabelle Kichenin, ou encore Jean-François Samlong, lauréat du prix littéraire Athéna 2021 avec Un soleil en exil.



Cette année encore, le programme prévoit des rencontres entre auteurs et publics scolaires les jeudi 12 et vendredi 13 mai, des conférences, des regards croisés de personnalités du monde littéraire, des tables rondes, des spectacles entre contes, balades créatives et lectures scéniques.



Et pour clôturer ce salon, un grand concert gratuit de Ziskakan sur la place du rotary le dimanche 15 mai à 18h. Tout le programme sur www.salondulivreathena.re





