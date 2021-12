Rubrique sponsorisée Le salon Geekali avec Orange : l’événement majeur du jeu vidéo et de la pop culture geek à La Réunion

Les 4 et 5 décembre, les afficionados de pop-culture connectée ont rendez-vous à la Nordev de Saint Denis pour le 4eme salon Geekali. Un événement soutenu par Orange Réunion-Mayotte qui place l’opérateur en ambassadeur de la nouvelle génération des loisirs à La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 15:00

Un salon grand format pour les gamers et plus encore.

C’est désormais un rendez-vous très attendu dans l’île, et qui suscite l’engouement d’un public de plus en plus nombreux chaque année. Pour la quatrième fois consécutive, l’association Geekali ouvre les portes de son salon consacré à la pop-culture geek au parc des expositions de la Nordev à Saint Denis. Une aventure qu’accompagne Orange Réunion-Mayotte depuis la première édition. Dans les allées du salon, les visiteurs auront accès à tout ce qui fait la pop culture : jeux vidéo, manga, k pop, culture japonaise, VR, animations… Un salon qui se déclinera notamment lors d’une nocturne.



Une grande finale de compétition e-sport en présentiel

Temps fort du salon, l’organisation des All Stars de la grande compétition « RunEsport». Un événement né de la crise sanitaire en 2020 et qu’Orange a développé aux côtés de Geekali. « Avec le contexte sanitaire, on a réfléchi à des dispositifs digitaux », nous dit Sébastien Commins, responsable sponsoring chez Orange Réunion-Mayotte. « Le e-sport prenant de l’essor, c’est tout naturellement que nous avons voulu permettre à des passionnés réunionnais de pouvoir émerger lors de tournois digitaux et de diffuser ces compétitions en direct. Il y avait 1700 participants au RunEsport de l’année dernière, ils sont 2200 cette année, et parmi eux, 113 vont s’affronter dans le cadre des All Stars durant le salon. C’est vraiment une grande première à La Réunion ». Il s’agira de la plus importante compétition en réseau local, en streaming et simultané à La Réunion. « On va tous jouer en même temps, c’est totalement inédit », ajoute Kevin Alamelou, président de l’association Geekali.



Orange, opérateur historique du gaming et de l’E-sport à La Réunion

Depuis la création de Geekali en 2018, Orange accompagne la démarche de l’association dans sa volonté de développer dans notre île ce qui fait la culture geek aujourd’hui. « Orange a compris en 2018 qu’il fallait planter un arbre » , nous dit Kevin Alamelou. « L’opérateur contribue à l’écosystème du gaming, en nous accompagnant dans le développement du e-sport, en mettant le projecteur sur toute une communauté. A travers nous, c’est toute l’activité geek réunionnaise qu’Orange soutient ».



Enfin, selon les membres de Geekali, Orange participe à montrer que le geek n’est pas un « no life » coupé du monde. « Orange a été le premier à croire en nous, à montrer que la communauté geek était ouverte », poursuit Kevin Alamelou. « On se sent vraiment accompagné. »



A travers ce partenariat, Orange Réunion-Mayotte poursuit son action en faveur du développement de la filière du numérique à La Réunion et dans l’Océan Indien, convaincu que l’univers du gaming représente de formidables opportunités en termes d’emplois et de création d’activités.