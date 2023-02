A la Une . Le "roujail saucisses" dégusté par le "gentleman insolite" de TikTok

Alors que les recettes de rougail saucisses revisité ne cessent d’affoler les Réunionnais sur la toile, cette fois-ci, le plat traditionnel de l’île a été mis à l’honneur dans une vidéo dégustation par Monsieur Pof, un tiktokeur des plus originaux. Par NP - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 15:26





Avant même la dégustation, il a malheureusement écorché le nom plat, qu’il a nommé “roujail”, avant de tenter l’humour.

“Un ami m’a dit que ce plat venait de La Réunion. Je lui ai dit : 'celle après laquelle tu t’es fais viré ?'”, a-t-il lancé. Après avoir déboursé 17,80 euros pour le plat, Monsieur Pof passe à la dégustation et avoue que le rougail saucisses était bon, bien que trop épicé à son goût.



Au dessert, Monsieur Pof a goûté une autre spécialité locale, un gâteau patate... au coulis de fruits rouges.



