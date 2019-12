La grande Une Le rougail saucisses s'exporte en grande surface métropolitaine

Un zinfonaute nous a fait parvenir la photo d'un nouveau produit Fleury Michon... Il s'agit d'un rougail saucisses, sous vide et vendu en grande surface.



La marque décrit son produit comme "une recette de généreux morceaux de saucisses cuisinés à la sauce tomate et aux oignons accompagnée d'un riz créole. Une recette au gout relevé."



Mais cette barquette de 300 grammes à réchauffer directement au micro-onde est bien loin de la recette traditionnelle cuisinée dans la marmite lontan.



Pour répondre à certaines critiques de Réunionnais, Fleury Michon a affirmé sur son compte Twitter en novembre dernier qu'il s'agissait bien là d'une revisite. "Nous serions cela dit ravis d'avoir votre recette" a même fait savoir la marque.