Le rôle de la communication dans les apprentissages à l’école

Et si la communication était la clé ? Un défaut de communication peut-il conduire à une difficulté d’apprentissage? Ce jeudi 6 décembre, Nadège Larcher, psychologue à l’Atelier des Parents, anime une conférence unique et gratuite sur une problématique encore peu connue : « Comment la communication peut-elle bloquer les apprentissages à la maison et à l’école? »



Pour en découvrir plus sur ce sujet, on vous donne rendez-vous ce jeudi 6 décembre à 17h dans la salle de conférence du front de mer à Saint-Paul.