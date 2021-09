A la Une .. Le rockeur réunionnais Lightning s'allie à la star japonnaise MAAKIII

"Save You" est le dernier projet du rockeur réunionnais Lightning. La chanson en collaboration avec MAAKIII a été révélée lundi soir sur les plateformes de streaming. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 8 Septembre 2021 à 08:53





MAAKIII est une star du J-Rock. La Japonnaise faisait partie du groupe High and Mighty Color. Elle a ensuite poursuivi sa carrière en solo avant de former DracoVirgo avec d'anciens membres de sa formation initiale.



Le Réunionnais Lightning est lui a lui percé il y a plusieurs années sur la scène musicale japonnaise. Il est signé chez Universal et chante en Français ou en Anglais.