Le risque que le Wakashio se brise en deux est élevé selon les autorités mauriciennes

Le Premier ministre mauricien a annoncé que le risque de voir le Wakashio se briser en deux est élevé. Après une inspection des techniciens chargés par l’assureur vendredi, Pravind Jugnauth a confirmé que le pire scénario était possible : que le vraquier se fende en deux. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 9 Août 2020 à 08:06 | Lu 745 fois

"Li kapav kas en de" (il peut se casser en deux), a déclaré Pravind Jugnauth lors d’un point presse samedi 8 août et relayé par defimedia.info. Le Premier ministre mauricien a confirmé qu’il avait un « crack » étant donné qu’une partie du bateau est suspendue. Le poids du bateau peut briser la coque à tout moment.



Vendredi dernier, des techniciens engagés par l’assureur avaient passé une nouvelle journée à examiner les dégâts. Ces derniers voulaient déterminer de la présence de stretching marks (traces d’étirement) et ont confirmé que le vraquier pouvait s’endommager encore plus.



La météo s’en mêle



Les craintes de brisure sont accentuées par la détérioration des conditions météorologiques d’aujourd’hui. Des vagues d’environs 2m50 sont attendues et pourraient interrompre les opérations de sauvetage en cours jusqu’à demain.



"Je dois avouer qu’on n’a pas d’expertise nécessaire pour faire face à une telle situation", a confessé le chef du gouvernement de l’île soeur tout en confirmant que des dispositions ont été prises pour que la partie endommagée soit prise en charge par un remorqueur.



Le Premier ministre indique que des réservoirs d’huile lourde sont encore intacts. Une information qu’il met au conditionnel puisque les plongeurs n’ont pas pu examiner une partie du bateau.



Pravind Jugnauth a indiqué que l’enquête autour de cet échouage se poursuit. Le capitaine du Wakashio, un ressortissant indien, doit être interrogé dans le week-end.



Jeudi dernier, le Premier ministre mauricien avait appelé la communauté internationale à l’aide. La France, au travers de La Réunion, a répondu à l’appel en envoyant du matériel et des hommes en renfort à bord du navire de la marine nationale le Champlain. Un avion tactique de transport, le CASA CN-235, va également apporter un soutien aérien.





