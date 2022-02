La grande Une Le risque de formation de deux tempêtes devient important à partir de lundi

Le taux de probabilité de formation de tempêtes tropicales sera de 60 à 90% vers lundi et mardi prochains. Par NP - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 16:07

Le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France fait le point sur l'évolution de la situation dans le Bassin Sud-Ouest de l'océan Indien.



Un régime d'alizé va s'installer sur la moitié Nord-Est du bassin en fin de semaine et va permettre une configuration optimale pour la formation de tempêtes.



Deux zones suspectes sont toujours suivies de près par les spécialistes météorologiques. L'une au Nord-Est des Mascareignes et l'autre plus loin à l'Est.



Le risque de formation de tempête tropicale augmente graduellement au fil des jours. Il devrait devenir important à partir de lundi et mardi avec une probabilité de 60 à 90% de voir un ou deux systèmes dépressionnaires se former dans le secteur.



Aucune indication n'est pour l'instant donnée sur une possible trajectoire. Il n'y a donc aucun risque identifié pour les terres habitées dans les prochains jours.





