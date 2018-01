Le risque de formation d'une tempête tropicale "très important" à partir de dimanche

La zone dépressionnaire située à l'Est de La Réunion (vers 10.2S/82.5E) semble petit à petit s'organiser. Selon le dernier bulletin ZCIT (suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien), "avec un

déplacement vers l'est-sud-est, le système devrait rencontrer des conditions plus favorables".



"Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient important samedi et très important dimanche", précise le dernier point publié par Météo France. La probabilité de formation d'une tempête tropicale dimanche est supérieure à 90% selon les services météo.



Un signal de cyclogenèse "significatif pour dimanche à propos de cette perturbation tropicale" est analysé ​par l'ensemble des modèles déterministes et ensemblistes disponibles.



"La pression au centre est analysée par la majorité des modèles déterministes à environ 1000hPa, mais aucune observation environnante ne permet de valider cette valeur", est-il indiqué.