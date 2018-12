La zone suspecte située à l'est du bassin a enregistré peu d'évolution au cours des dernières heures. Les conditions actuelles ralentissent sa formation, selon le dernier bulletin de suivi publié par Météo France et le CMRS de La Réunion.



"Contrairement à certains modèles déterministes qui maintiennent une intensification assez notable et la prévision ensembliste du modèle américain GFS un peu plus modérée, les dernières prévisions de l'ensemble du modèle européen IFS confirment le ralentissement de cette possible cyclogénèse", est-il précisé.



Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale reste modéré à partir de samedi sur la partie Est du bassin.