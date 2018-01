A la Une ... Le risque de formation d'une tempête tropicale "important" à partir de samedi





"Cette zone suspecte présente des signes d'organisation de plus en plus nette au sein d'une circulation de basses couches de mieux en mieux définie (cf. pass ascat de ce matin). A 1045Z, le centre est estimée vers 13.8S et 69.1E à un peu moins de 890 km au Nord-Est de Rodrigues. Le déplacement se fait vers le Sud-Sud-Ouest à environ 5-6 kt. La pression centrale est estimée à 1004 hPa avec des

vents à 20 kt", explique Météo France.



Selon Météo France, "ce système devrait bénéficier de conditions environnementales de plus en plus favorables à son développement au cours des 2 prochains jours alors qu'il devrait continuer sur un déplacement Sud-Ouest puis Ouest-Sud-Ouest avec la reconstruction des hautes pressions subtropicales au Sud du système."



Il est désormais "très probable que ce système termine son processus de cyclogenèse au cours du week-end. Il serait à ce moment là à proximité potentiellement immédiate de Rodrigues."



A partir de dimanche, le renforcement de la dorsale subtropicale au Sud-Ouest du système pourrait redresser la trajectoire vers le Nord-Ouest.



Les habitants de l'île Rodrigues mais en général tous ceux des Mascareignes sont invités à suivre l'évolution de ce phénomène au cours du week-end et durant la semaine prochaine.



Du côté du canal du Mozambique, "un très faible risque de cyclogenèse existe toujours en première partie de semaine sans paraître significatif pour l'instant", commente Météo France.



