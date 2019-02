Le risque de formation d'une tempête tropicale devient modéré samedi puis fort à partir de lundi

Météo France fait le point sur les zones suspectes présentes dans la zone. Selon le dernier bulletin ZCIT (suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien), au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient modéré samedi puis fort à partir de lundi à l'Est de Diego Garcia.



Au cours des prochains jours, "l'environnement devient particulièrement favorable à la cyclogenèse", indique Météo France. "Tous les modèles et ensembles disponibles sont désormais en accord pour proposer une cyclogenèse suivie d'une phase d'intensification significative la semaine prochaine".



Concernant la zone suspecte à l'Est d'Agalega, "en termes de prévision, le devenir de ce faible système reste relativement incertain. Le modèle américain (GFS) continue de proposer un scénario où le développement de cette zone est pénalisé par le creusement de la seconde zone suspecte à l'Est. Le risque de cyclogenèse est rétrogradé pour le moment. Au cours des 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée à l'Est d'Agalega devient faible à partir de lundi", est-il indiqué.



Une troisième zone suspecte est enregistrée au Nord-Est de Madagascar. Cette dernière ne rencontre pas de conditions favorables. "Aucun développement significatif n'est envisagé et ce faible système devrait disparaitre dans les prochains jours en se décalant vers l'Ouest-Sud-Ouest, non sans apporter une activité pluvio-orageuse modérée sur les régions septentrionales de la Grande Ile ainsi que sur l'archipel des Comores et Mayotte. Au cours des 5 prochains jours, il n'y a pas de risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur le Nord du Canal du Mozambique", indiquent les services de suivi d'activité cyclonique.