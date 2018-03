Le risque de formation d'une tempête tropicale devient "important dimanche"

Pour les 5 prochains jours, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée, devient faible vendredi, puis modéré samedi et important dimanche au Nord-Est de Madagascar, au sud-sud-ouest d'Agalega. La zone perturbée continue à s'organiser.



La formation d'un système est fort possible ce week-end, "dans un environnement très favorable de tout point de vue", indique le CMRS dans son suivi quotidien sur l'activité cyclonique et les conditions météorologiques tropicales sur le Sud-Ouest de l'océan Indien (ZCIT) du 27 février. Les prévisions évoquent une première piste de trajectoire.



"Les modèles numériques sont en très bon accord pour proposer ce risque de cyclogénèse. Ils diffèrent cependant sur plusieurs points comme la localisation de la circulation initiale ou le rythme d'intensification, ce qui induit encore beaucoup d'incertitude sur une éventuelle menace pour les terres habitées", conclut le centre météorologique régionale spécialisé de Météo France.