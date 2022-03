Le risque de formation d'une tempête se renforce la semaine prochaine

La saison cyclonique est loin d'être finie. Le Centre météorologique régional spécialisé de Météo France surveille actuellement deux zones suspectes et suit l'évolution de l'ex-tempête Gombe.



Gombe est actuellement une dépression sur terre et concerne actuellement le Mozambique. Elle devrait se dissiper au niveau du Malawi. Météo France annonce suspendre le suivi de ce système pour les prochains jours.



Une circulation dépressionnaire devrait concerner Madagascar dans l'après-midi et apporter entre 100 et 150 millimètres de pluies sur le Nord-Est et la pointe Nord de la Grande île.



L'ex-tempête tropicale Billy est aussi sous surveillance. Elle se trouve à plusieurs milliers de kilomètres de La Réunion et ne devrait entrer dans la zone de responsabilité de Météo France que d'ici vendredi. Il ne devrait à ce moment-là s'agir que d'une dépression résiduelle.



Mais une autre zone suspecte montre un potentiel de développement. Elle se trouve à l'extrême Nord-Est du bassin. Le risque de formation d'une tempête tropicale est faible à partir de dimanche, mais pourrait être à la hausse la semaine prochaine.