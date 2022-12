A la Une . "Le risque d'une confrontation" entre la Russie et les Etats-Unis est "élevé"

Anatoli Antonov, l'ambassadeur de Moscou à Washington, a affirmé dans une interview accordée à l'agence de presse russe Tass que le risque d'un affrontement entre la Russie et les États-Unis est "élevé". Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 15:26

"Les États-Unis mènent une guerre par procuration contre la Russie sur le territoire de l'Ukraine, le risque d'une confrontation entre les deux états est élevé", a déclaré l'ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov, qui a par ailleurs qualifié les relations entre les Etats-Unis et son pays comme étant à "l'ère glaciaire".



Bien qu'ayant toujours été glaciales depuis l'accession de Joe Biden à la présidence, les relations entre la Russie et les Etats-Unis se sont nettement détériorées depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février dernier. Depuis cette date, les Etats-Unis ont été à la pointe d'une coalition regroupant les principaux pays développés dans le but d'imposer des sanctions à la Russie et d'apporter une aide massive, tant militaire que pour la reconstruction de l'Ukraine.



Dernier événement en date vécu comme une "escalade" par Moscou, la décision de Washington de fournir une batterie de missiles sol-air Patriot à Kiev, ce qui se fait de mieux dans le domaine de la défense anti-missiles.





Le Kremlin a dénoncé jeudi la prochaine livraison à Kiev par les Etats-Unis d'un système de missiles de défense antiaérienne Patriot, au lendemain de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison blanche.



