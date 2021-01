A la Une . Le risque d'un confinement le week-end pour les territoires d'outremer touchés par le variant

De nouvelles mesures seront prises dans les territoire d'Outre-mer. Un confinement le week-end pour les territoires touchés par les variants est envisagé. Par N.P - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 08:33 | Lu 5783 fois





Sébastien Lecornu synthétisera d’ici vendredi l’ensemble des nouvelles mesures prises pour les Outre-mer, précise le média. "Il y aura cette semaine des mesures territoriales dans les territoires d’Outre-mer. C'est mon collègue Sébastien Lecornu qui aura l’occasion de les annoncer dans les prochaines heures". Voilà ce qu'a déclaré hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue d'un conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres.Selon les informations d’Outre-mer la 1ère, un confinement le week-end est envisagé pour les territoires touchés par les variants, particulièrement la Guyane. Les préfets devraient consulter dans les heures à venir les élus locaux et les acteurs socio-économiques pour une évaluation de la situation, avant de décider des mesures qui s'appliqueront sur le territoire. Pour rappel, des cas de variants ont été détectés à La Réunion sur des patients en provenance de Mayotte.Sébastien Lecornu synthétisera d’ici vendredi l’ensemble des nouvelles mesures prises pour les Outre-mer, précise le média.