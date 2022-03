A la Une . "Le risque d'être tué est 27 fois plus élevé pour un motard"

Le week-end est, une nouvelle fois, endeuillé par un accident mortel de la circulation ayant mis en cause un véhicule léger et un motard, indique la gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 7 Mars 2022 à 16:56

"Le drame s’est déroulé ce dimanche 6 mars 2022 à 11h40 sur l’axe D41 à La Possession. Le pilote du deux-roues, gravement touché lors du choc, a été projeté en contrebas de la chaussée, nécessitant l’intervention de moyens spécialisés pour lui porter secours. Malgré une évacuation héliportée au CHU de Bellepierre, son décès a été constaté.



C’est le troisième motocycliste à perdre la vie depuis le début d’année et le douzième accident corporel impliquant un deux-roues motorisé (2RM) en secteur gendarmerie. 2021 s’était achevée avec un lourd bilan de 41 tués pour l’ensemble du réseau routier de l’île. Sur les 31 personnes ayant perdu la vie en zone gendarmerie, 16 étaient des pilotes de 2RM.



RAPPEL: LE RISQUE D'ACCIDENT MORTEL EST PLUS ÉLEVÉ POUR LES MOTARDS



En conduisant un 2RM, le risque d’être tué est 27 fois plus élevé qu’en voiture. En effet, un impact voiture - 2RM se termine souvent par des blessures graves, voire mortelles, pour le pilote et non pour l'automobiliste. Le nombre de motocyclistes à La Réunion est actuellement estimé à 20.891, pour un nombre d’automobiles de 467.930. Ils représentent donc moins de 5% des véhicules en circulation mais ont pourtant généré 52% des tués sur les routes de l’île, en 2021.



À cet effet, la plus grande vigilance doit être de mise lors de la conduite de cette catégorie de véhicules."





