A la Une . Le rideau se lève enfin dans les salles obscures

Ce lundi 22 juin représente la 3e étape du déconfinement. Parmi les nouvelles autorisations : la réouverture des cinémas. Si de nombreuses salles attendent les spectateurs dès aujourd’hui, d’autres préfèrent attendre encore un peu pour accueillir les cinéphiles dans de meilleures conditions. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 11:18 | Lu 78 fois

L’odeur du pop-corn va enfin de nouveau embaumer les halls de cinéma à La Réunion. Après près de 4 mois de fermeture, les salles obscures vont enfin pouvoir recevoir les spectateurs à partir de ce lundi 22 juin. Une réouverture qui ne se fait pas sans quelques ajustements sanitaire.



Pour le Groupe Ethève, propriétaire du Multiplexe Ciné Cambaie, le Ciné Lacaze et le Cinéma Plaza de St-Louis, il n’y a pas une minute à perdre. Les équipes s’affairent à accueillir les amateurs de films dans les meilleures conditions dès cet après-midi. Une réouverture qui doit se faire dans le respect des normes imposées par le gouvernement. Ainsi, lorsqu’un spectateur achète une place, les deux places qui l’entourent resteront vides. Toutefois, les familles ou bandes arrivant ensemble pourront s’asseoir à côté, l’espace de sécurité se fera à partir de ce groupe.



D’autres mesures sanitaires accompagnent cette mesure. L’achat de billet dématérialisé sera favorisé, de chez soi ou d’une borne. Des plexiglas, des distributeurs de monnaies et des bornes de gels hydroalcooliques sont installés un peu partout. Un sens de circulation a été installé dans l’établissement et des tentes ont été montées, notamment sur le parking, afin de gérer les flux de l’espace d’attente. Concernant le port du masque, celui-ci sera obligatoire dans le hall et les espaces de circulation, mais ne sera pas obligatoire dans les salles de projection, même s’il est fortement recommandé. Enfin, l’étalement entre les séances sera plus long avec un temps plus long entre les projections.



Du côté du Cinépalmes de Ste-Marie, la réouverture est prévue pour le 1er juillet. Grégoire Cordeboeuf, le directeur, explique qu’une équipe de 6 personnes est mobilisée depuis le 3 juin pour "nettoyer en profondeur" les 2 100 fauteuils que compte le Multiplexe. La direction rappelle que si les mesures ont été annoncées par le gouvernement, aucun décret d’application n’a été émis à ce jour. Les mêmes normes seront appliquées que chez ses concurrents, à la différence que le Cinépalmes va se doter d’un couloir de décontamination pour ceux qui le souhaitent.



Du côté de la programmation, les cinémas vont proposer à nouveau les films sortis juste avant le confinement en plus des nouveautés. Le Cinépalmes va même proposer des séances à 5€ la première semaine pour ces films. Si les producteurs de films ont repoussé certaines sorties, les gérants de cinéma affirment que la programmation a tout de même de quoi satisfaire les cinéphiles.



Bref, la dernière question que peuvent se poser les spectateurs sera le choix de la boisson pour accompagner le pop-corn.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur