Le revote de l'Université fige le rapport de force entre Miranville et Grondin Perez

​Statu quo à l’élection de l’Université de La Réunion. À l’issue du revote partiel de ce mardi, Frédéric Miranville et Brigitte Grondin Perez obtiennent le même nombre de sièges dans le scrutin des personnels du collège A. Le véritable moment décisif aura lieu le 17 décembre. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 23:09 | Lu 275 fois

26 Septembre : Duel serré entre Frédéric Miranville et Brigitte Grondin Perez à l'élection de l'Université de La Réunion

Le 26 septembre dernier, Frédéric Miranville obtenait 5 sièges à l’issue du dépouillement du scrutin des personnels collège A. Ce collège regroupe les professeurs et personnels assimilés qui sont appelés à siéger au sein du futur conseil d'administration de l’Université de La Réunion. Huit sièges étaient à pourvoir. Le président sortant, à la tête du collectif CAP 2024, y obtient le même nombre de sièges que fin septembre : 5 (soit 81 voix aujourd’hui contre 61 voix en septembre). Sa concurrente du collectif Nouvel Elan en obtient 3 (72 voix aujourd’hui contre 59 en septembre), comme fin septembre. Le revote pour l'élection du conseil d'administration de l'Université de La Réunion affiche le même résultat qu’il y a deux mois.Le 26 septembre dernier, Frédéric Miranville obtenait 5 sièges à l’issue du dépouillement du scrutin des personnels collège A. Ce collège regroupe les professeurs et personnels assimilés qui sont appelés à siéger au sein du futur conseil d'administration de l’Université de La Réunion. Huit sièges étaient à pourvoir. Le président sortant, à la tête du collectif CAP 2024, y obtient le même nombre de sièges que fin septembre : 5 (soit 81 voix aujourd’hui contre 61 voix en septembre). Sa concurrente du collectif Nouvel Elan en obtient 3 (72 voix aujourd’hui contre 59 en septembre), comme fin septembre.





En combinant les collèges A et B, les deux listes obtiennent toujours l'égalité parfaite : 5 sièges pour Miranville dans le collège A et 3 sièges pour Grondin Perez alors que dans le collège B (autres enseignants, chercheurs et assimilés), c'est l'inverse : Grondin Perez obtenait fin septembre 5 sièges contre 3 pour Miranville. C'est donc ailleurs que l'élection du président se jouera.



Sans tarder, les deux têtes de liste commentent à chaud ces résultats partiels ce mardi soir : Frédéric Miranville : "Après les résultats favorables de ce soir, voici ma candidature à la Présidence de l’Université officiellement déposée ! Immense merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagné jusqu’à présent. Je vous invite à amplifier la dynamique en emportant la conviction de nos partenaires extérieurs et en allant droit vers la victoire du 17 décembre prochain"



Brigitte Grondin Perez : "Les résultats de ce jour nous replacent à égalité dans les collèges A et B. Rien n'est joué à ce stade. Nous travaillons avec nos partenaires pour la suite"

C’est donc un nouveau sprint qui s’engage à compter de maintenant. L’objectif des deux listes concurrentes sera de convaincre, en coulisses, les représentants du personnel, des étudiants, des élus et des personnalités qualifiées de voter pour elles lors du futur conseil d’administration d’installation.



Suite à la tenue de ces scrutins partiels ce mardi, les administrateurs nouvellement élus au conseil d'administration sont en effet appelés à voter à leur tour pour le ou la présidente de l'établissement le jeudi 17 décembre 2020.



Les deux candidats seront départagés par les "personnalités extérieures"



Entrera alors en scène, dans cette élection complexe à plusieurs niveaux, le poids des institutions politiques. Le CA de l’université est ainsi composé de 36 membres dont 28 sont des administrateurs élus (issus des résultats des scrutins des 24 et 25 septembre + ceux de ce 1er décembre), 4 sont des personnalités extérieures nommées (au sein de la Région, du Département, et des organismes de recherches partenaires) et 4 sont des personnalités extérieures issues d'un appel public à candidatures (désignées le 8 décembre). Le 17 décembre, le ou la président(e) de l'université devra être élu(e) à la majorité absolue des membres du conseil d'administration et pour une durée de quatre ans.



Rappelons que la tenue de ces scrutins partiels font suite à



